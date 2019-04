CSN-B CEIA: Hugo Tavares vence Grande Prémio

A pista outdoor do CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão recebeu no último fim-de-semana de Março um Concurso de Saltos Nacional B.

Hugo Cardoso Tavares montando Fox VG venceu este domingo, a prova rainha com obstáculos colocados a 1,35m, tendo registado o melhor tempo (32,65s) dos quatro conjuntos que terminaram o desempate sem faltas.

Hugo Carvalho ocupou o 2º lugar com Gaucho WH (34,32s), o 3º com Crown Lady (34,36s) e o 4º lugar com Chance (35,70s), sem faltas no desempate. Luca Rosado com Atomix foi 5º classificado, penalizou 4 pontos em 35,70s. no percurso inicial, ficando afastado do desempate.

Na prova de 1,30m de sábado, o vencedor foi Hugo Carvalho com Chance. O jovem cavaleiro Francisco Vaz Fontes foi 2º classificado com Egípcio Rivage enquanto Magda Morgado Soares completou o pódio com Decoltaire.

Na prova de 1,20m de sábado foi Francisco Vaz Fontes com Chalou du Rouet que venceu a prova. Já no domingo a vitória foi para Sara Ferreira Pinto com Fast Forward.

Na prova de 1,10m Alice Rocha Laruça com Caviar venceu a prova nos dois dias.

Na categoria de 1,00m do fim-de-semana a vitória foi para a cavaleira Francisca Aguilar Ramos com Uivo.

Os percursos estiveram a cargo do chefe de pista João Alambre.

Resultados – GP AQUI

Resultados completos