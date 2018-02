CSN-B CEIA: Hugo Carvalho conquista o segundo G.P. em Alfeizerão 27 Fevereiro, 2018 8:43

Decorreu nos dias 24 e 25 de Fevereiro, no CEIA – Centro Equestre Internacional de Alfeizerão, mais um concurso de saltos nacional de categoria B.

Hugo Carvalho, 5º classificado no ranking nacional, começa a temporada já com duas vitórias no Grande Prémio, desta vez montando Estoril 273, no passado domingo. Este conjunto foi o único a completar o desempate sem faltas em 36,78s. Hugo Carvalho conquistou ainda o 2º lugar com Ceres N Z (0/4-35.71s.) e em terceiro ficou Nuno Pereira Martins com Ateu, em 35,85s. Gonçalo Ribeiro Pinto com Alcatraz, ficou em 4º lugar, seguindo-se Diogo Portela Mendes com Divalentino C.

Com obstáculos colocados a 1.35m, o Grande Prémio, disputado no domingo, contou com a participação de 15 conjuntos, dos quais cinco disputaram o desempate.

Na prova de 1,30m disputada, no sábado, o destaque vai novamente para Hugo Carvalho, que ocupou os três primeiros lugares. Venceu com Estoril 273, ficou em segundo com Ceres NZ e em terceiro lugar com Cashman’s Spirit. Nuno Pereira Martins com Ateu foi quarto classificado, seguido de André Tavares Ferreira com Dannemarit P.

Na prova de 1.20m de sábado venceu Hugo Carvalho com Gaucho WH que terminou com zero pontos em 34,66s. no desempate. No domingo foi a vez de Andreia Brandão com Crown Lady (51.52s.) a vencer a prova. Em segundo lugar ficou Rita Cruz Pereira/ Rusty de Medoc, seguindo-se Vera Matias com Hero van’t Polderhof. Margarida Melo Silva/ Zeta da Devesa classificou-se em 4º lugar e Nuno Pereira Martins com Ateu em 5º. No domingo, na prova directamente ao cronómetro (1,20m) a vencedora foi Andreia Brandão com Crown Lady (51,52s), enquanto Rita Cruz Pereira foi segunda classificada com com Rusty de Medoc (53,56s.). Hugo Carvalho com Gaucho WH completou o pódio (55,08s.) Pedro Marques Santos com Coral Yar em 4º lugar, em (58.82s.) e Antonio Reis com Ariano ET em quinto, em (59.94s.).

Na prova de 1,10m de sábado, foi novamente Hugo Carvalho que se destacou, desta vez com o cavalo Forever do Kranich, (51,89s.). Este cavaleiro ficou ainda em 3º lugar com Gaucho WH (54,05s.).

Pedro Marques Santos montando Umberto S foi 2º classificado (53,71s.). O 4º lugar foi para Hugo Barros Caldeira e Hera (55,28s.) e André Tavares Ferreira com Fuccin I (55,77) em 5º.

No domingo Carolina Pratas Ramos com Ancara 6901 registou o melhor tempo, 17,99s, contudo o destaque vai novamente para Hugo Carvalho que ficou 2ºlugar exaqueo com os cavalos Forever do Kranich e Gaucho WH (18,65s) e em quarto com Cascari HR (19,25s.). O quinto lugar foi para João Simões Duarte com Duke du West (19,37s.).

Na prova de 1,00m, a vitória foi no feminino, Margarida Silva com Heros venceu a prova de sábado e Maria Constantino com Ancara no domingo.

Resultados completos AQUI