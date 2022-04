CSN-A Matosinhos: João Patrício vence Grande Prémio

O Centro Hípico do Porto e Matosinhos em Leça da Palmeira realizou este fim de semana, o Concurso de Saltos Nacional A/C, bem como a primeira etapa do Portugal Teams Challenge, a nova e inovadora competição de equipas em Portugal.

Ao todo, realizaram-se 32 provas ao longo dos 3 dias do concurso, com mais de 200 conjuntos em competição.

João Patrício, com C. Grand Canyon Z, foi o vencedor do Grande Prémio que contou com 5 conjuntos na Barrage. O cavaleiro português terminou o desempate sem faltas, sendo o único a conseguir fazê-lo, em 43,14s.

Hugo Cardoso Tavares, Luís Fernandes e Hugo Carvalho – 2º, 3º e 4º classificados respetivamente – ainda terminaram o desempate com melhor tempo que João Patrício, mas todos eles com 4 pontos. Ana Lindberg terminou em 5º lugar, montando Eureka Du Vernay.

Já a 1ª etapa do Portugal Teams Challenge foi ganha pela Baone Team, composta pelos cavaleiros Pedro Manso, Sofia Santiago, Maria Luís Miranda, Inês Carvalho, Diogo Estrela, Inês Paulo, Joana Caiado e Diogo Ramires. O pódio desta etapa ficou fechado com a Quick Star Team em 2º lugar e a Pápa Léguas Team em 3º.

Este fim de semana ficou, também, marcado pela visita do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, ao Centro Hípico do Porto e Matosinhos. Nesta passagem pelo clube, fez-se acompanhar pela Presidente da C.M. Matosinhos, Dr.ª Luísa Salgueiro, pelo Vereador da C.M. Matosinhos, Vasco Pinho, pela Vereadora da C.M. Porto, Catarina Araújo, pelo Administrador da Matosinhos Sport, Prof. Henrique Calisto e pelo Vice-Presidente da Federação Equestre Portuguesa, Jorge Nuno Gomes.

O próximo concurso a ser realizado no CHPM será o maior do ano, e um dos mais importantes do calendário de concursos em Portugal, sendo o Concurso de Saltos Internacional 2* Frente Atlântica, e acontecerá entre os dias 17 e 19 de junho deste ano. Esta passagem de categoria de 1 para 2 estrelas tem como objetivo acompanhar a evolução do clube e atrair mais cavaleiros nacionais e internacionais ao mesmo.