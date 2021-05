CSN-A Matosinhos: João Marquilhas vence Grande Prémio Câmara Municipal de Matosinhos 17 Maio, 2021 10:08

Cerca de 200 conjuntos participaram no CSN-A que decorreu no passado fim-de-semana no Centro Hípico do Porto e Matosinhos.

O CSN-A terminou neste domingo com a disputa do Grande Prémio Câmara Municipal de Matosinhos que foi ganho pelo campeão nacional em título, João Maria Marquilhas.

Montando Ashes and Snow (Diamant de Semilly x Ebene), João Marquilhas venceu a prova rainha que foi muito disputada com um duplo percurso sem faltas, conseguindo o melhor tempo (38,35s) dos cinco conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. Mário Prieto foi segundo classificado com Huzaar (39,65s), enquanto Duarte Seabra completou o pódio com Hhs Washington (39,67s).

Dos 31 conjuntos que alinharam nesta prova (1.45m), composta por 12 obstáculos e 15 esforços, com um triplo e um duplo, apenas 9 com um percurso inicial sem faltas ficaram apurados para o desempate.

O triplo era composto por um oxer, 2 passos vertical e 1 passo oxer. Um composto bastante exigente em termos de força e que gerou algumas faltas nos seus 3 elementos. As faltas foram no geral espalhadas pelo percurso, mas talvez o oxer nº.8, que tinha 1,70m de largo e o fosso, tenham sido os que mais vezes caíram. Curiosamente o salto nº.2, dos mais baixos do percurso, também caiu 3 ou 4 vezes.

Segundo o chefe de pista José Santos, o destaque vai para a qualidade, tanto dos cavalos como dos cavaleiros que se apresentaram nestas provas com elevado grau de exigência, e que as superaram com grande destreza.

Resultados completos AQUI

Percurso do GP AQUI