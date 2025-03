CSN-A Lisboa: Rafael Carvalho conquista o Grande Prémio

Rafael Carvalho foi o grande destaque do Concurso de Saltos Nacional A, realizado de 28 de fevereiro a 2 de março na Sociedade Hípica Portuguesa, em Lisboa. Montando Turquia YC, venceu o Grande Prémio deste domingo com um tempo de 31,33s no desempate. Além disso, alcançou o 2º lugar numa prova ao cronómetro na sexta-feira e no sábado com a mesma montada, somando ainda outras classificações de relevo com diferentes cavalos ao longo da competição.

António Matos de Almeida garantiu o segundo lugar com Fernando Z, registando um tempo de 32,31s, enquanto João Pedro Gomes, montando Candice van Het Hulgenrode Z, completou o pódio. Filipe Ferreira Gonçalves ficou às portas do pódio, alcançando o quarto lugar com Hollywood Pocinho, concluindo a prova com duplos percursos sem faltas e um tempo de 33,44s.

A prova, disputada com desempate desenhada por Leandro Balen, contou com 15 conjuntos. Composta por 12 obstáculos (1,45m) e 15 esforços, apenas quatro conjuntos que completaram o percurso inicial sem faltas avançaram para o desempate.

No domingo, a prova de 1,30m (duas fases especial), que reuniu 28 conjuntos, teve como vencedor António Matos de Almeida com Chang NZ. Além disso, o cavaleiro conquistou também o terceiro lugar com Carissimo Ilfaut Van Overiz Z. Pedro Manso assegurou a segunda posição com Levainqueur Parisol.

Na prova de 1,20m (duas fases), Daniela Serra brilhou ao vencer com Cedric du Oiseaux Z. Francisco Costa e Melo Madeira ficou em segundo lugar com Guenieta, enquanto António Matos de Almeida voltou a destacar-se, garantindo o terceiro posto com Untouchable Parisol.

Francisco Costa e Melo Madeira sagrou-se vencedor da prova de obstáculos a 1,00m, montando Famous Vale Sabroso. Isabel Themudo Gonçalves conquistou o segundo lugar com Harmonia dos Grous, e Matilde Warburton fechou o pódio com Hi My Lady Parisol.

O evento contou com a participação de cerca de 200 atletas e 270 cavalos, distribuindo um prémio monetário total de €13.900.

Resultados completos AQUI