CSN-A Esposende: João Mota vence Grande Prémio

Terminou no passado domingo (18) o CSN-A integrado no Late Summer Equestrian Festival, promovido pelo Club Hípico do Norte, com o apoio do Município de Esposende. O vencedor do Grande Prémio foi João Mota, montando Misterio Sobral da Costa ao conseguir o único duplo percurso sem faltas dos três conjuntos que disputaram o desempate com obstáculos a 1,45m.

João Pedro Gomes foi segundo classificado com Dsh Cluen Castle, enquanto Ricardo Gil Santos fechou o pódio com K Le Coupe Parisol, ambos penalizaram 4 pontos no desempate.

No sábado Bernardo Prazeres venceu com Fello Ryal K o Pequeno Grande Prémio, enquanto Vasco Escudeiro destacou-se tendo ficado em segundo lugar com Elvira Du Ha e em terceiro com Story Preuilly.

A prova das seis barras também no sábado, foi ganha por José Miguel Salgueiro Almeida após 4 barrages com Jesco TH.

O Late Summer Equestrian Festival dignificou a comissão organizadora oferecendo momentos de grande competividade e emoção, tanto no aspeto da participação e performance desportivas, como na hospitalidade com que a cidade de Esposende acarinhou o evento, os participantes e seus familiares, dando um significado especial ao contexto desportivo.

Resultados completos AQUI