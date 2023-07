CSN-A Alfeizerão: Henrique Drumond vence Grande Prémio

O Centro Equestre de Alfeizerão (CEIA) recebeu nos dias 14, 15 e 16 Julho o CSN-A que reuniu cerca de 150 atletas e 180 cavalos.

Como é habitual, a prova rainha, o Grande Prémio, com obstáculos a 1,45m, foi disputada no último dia, domingo. Estiveram em prova 10 conjuntos na qual saiu vencedor Henrique Drumond com Goya Equigenne após penalizar quatro pontos no percurso incial. Luis Costa foi segundo classificado com Baskin Smooth Diamond (6 pontos), enquanto André Ferreira completou o pódio com Dannemarit P (8 pontos). Henrique Drumond ficou ainda em quarto lugar com Contro Z

Não houve barrage pois todos os 10 conjuntos que alinharam cometeram faltas no percurso inicial.

Luis Fernandes e Lacicera Parisol foi o vencedor do Pequeno Grande Prémio (1,35m) disputado no sábado, num desempate que foi muito disputado, conseguindo o melhor tempo (38,42s) dos três conjuntos quer terminaram com duplos percursos sem faltas. Francisco Caldeira com Flor do Paço foi segundo classificado (38,64s) e Ricardo Cunha com Jimena completou o pódio (39,22s).

Os percursos do CSN-A estiveram a cargo do chefe de pista José Santos.

