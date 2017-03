CSIYH2* Vilamoura: “Landiamo S” ganha a final para cavalos de 6 anos 7 Março, 2017 21:18

A final para cavalos de 6 anos terminou esta terça-feira com o triunfo do garanhão belga Landiamo S (Andiamo x Darco), montado por Thierry Goffinet (BEL). Foi segunda classificada a égua belga “Flavie van de Helle” (Carlow van de Helle x Carvallo) montada pela britânica Chloe Aston enquanto a sua compatriota Jude Burgess com a égua KWPN “Gimona” (Tangelo van de Zuuthoeve x Chin Chin) fechou o pódio. Francisco Rocha e o garanhão belga “Lanzarote de Muze” (Clinton x Heartbreaker) ocuparam o quarto lugar e Duarte Seabra com o castrado Holstein “Klasall” (Casall x Contende) ficou em 9º.

A final para cavalos de 6 anos que contou com 54 participantes foi muito disputada e foi necessário um desempate entre os onze primeiros classificados da segunda ronda para apurar os vencedores.

O percurso desenhado pelo chefe pista italiano Elio Travagliati, foi composto por 7 saltos e 8 esforços e considerado pelos participantes justo para cavalos de 6 anos.

As provas reservadas aos cavalos novos (CSIYH2*) terminam esta quarta-feira, com a disputa das finais para cavalos de 5 e 7 anos.

Resultados – Final 6 Anos

Resultados completos