CSIYH2*: Novo triunfo de Thierry Goffinet, desta vez na final dos 5 Anos (VÍDEO) 9 Março, 2017 12:22

As finais para cavalos novos não podiam ter corrido melhor para o cavaleiro belga Thierry Goffinet. Após ter ganho a final para cavalos de 6 anos na terça-feira, este cavaleiro regressou ao pódio na quarta, tendo conquistado a final para cavalos de 5 anos do Vilamoura Atlantic Tour.

Montando o garanhão Mr. Idol S, (Plot Blue x Darco) Thierry Goffinet venceu a final que foi disputada com desempate tendo registado o melhor tempo (30,41s) dos 10 conjuntos que terminaram com duplos percursos sem faltas. A irlandesa Tracy Walshe foi segunda classificada com o cavalo de desporto irlandês (ISH) Fernhill Lucky One (Olympic Lux) (30,57s) e em terceiro ficou a britânica Chloe Aston com o garanhão belga Magic Chanti (30,97s). Luís Silva Fernandes (POR) com a égua belga, Mimosa Sobral da Costa, foi sétimo classificado (34,07s).

Marc Bettinger (GER) ganhou com a égua Holstein Celina IX a final para cavalos de 7 anos que foi disputada em duas mãos com obstáculos a 1,45m. O brasileiro Marlon Zanotelli foi segundo classificado com o castrado KWPN VDL Friso Smh (Bugatti VDL x Chin Chin), enquanto Laura Mantel (GBR) ocupou o terceiro lugar com a égua KWPN Funny Can (Zavall VDL x Monaco). Foi necessário um desempate entre os 5 primeiros classificados da segunda ronda, para apurar o vencedor.

Resultados – Final – 5 Anos



Resultados – Final – 7 Anos