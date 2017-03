CSIYH1* Vilamoura: Studbooks Belga e Zangersheide em alta (VÍDEO)

Diz-se que a melhor publicidade para um Studbook é feita pelos próprios cavalos.

Foi esse o caso para os cavalos belga (BWP) e Zangersheide na terceira semana do CSIYH1* do Vilamoura Atlantic Tour com destaque para os cavalos Mira Sobral da Costa, Milton-S e Muna Vd Bisschop (5 anos); Carrat d’Alleriat Z e Zandora Z (6 anos) e Clyde Lvb Z (7 anos) que alcançaram nas 3 jornadas desta semana os primeiros lugares do pódio.

A terceira semana de provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos que decorreu nas instalações do Centro Hípico de Vilamoura, contou com a participação de cerca de 140 cavalos.

A primeira jornada do CSI2* esta quinta-feira que foi muito disputada, teve como vencedor o britânico Timothy Page na prova grande ao cronómetro (1,45m) montando o castrado belga Duc D Arsouilles de 14 anos, que registou o melhor tempo (59,84s) dos 21 participantes que terminaram sem faltas. O brasileiro Casio Rivetti foi segundo classificado com o garanhão Lagerfeld de 11 anos (Lauterbach x Calvaro) (59,92s) e o francês Julien Gonin fechou o pódio com a égua SF Une Etoile Landaise de 8 anos (59,98s).

Mário Wilson Fernandes com o garanhão belga Jasper Van’T Gestelhof (Heartbreaker x Darco) alcançou a 8ª posição.

O australiano Rowan Wills montando a égua KWPN Dolita (Wittinger VDL x French Buffet) de 9 anos, foi o vencedor da prova média também disputada ao cronómetro (1,35m). Julien Gonin ocupou o segundo lugar com o castrado KWPN Well Done, enquanto Francisco Rocha assegurou o terceiro lugar do pódio com a égua C Berriz Z (Coltaire Z x Naturel.

James Smith (GBR) foi vencedor da prova pequena ao cronómetro com o castrado Westfalian Quattro 27. Laurent Goffinet ocupou o segundo lugar com a égua SF Valkyrie Condeenne (Noir Pangare) e Nicole Pavitt foi terceira classificada com a égua KWPN Fae Singapore.

