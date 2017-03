CSIYH1* Vilamoura: Arrancou a 5ª semana de provas de Cavalos Novos 21 Março, 2017 18:15

Um dos maiores eventos de saltos de obstáculos em Portugal, o Vilamoura Atlantic Tour entra esta terça-feira, na quinta semana com uma nova jornada de provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos.

CAVALOS DE 5 ANOS

A britânica Vanessa Jobson-Scott com a égua belga Muna Vd Bisschop, que já regista 12 percursos sem faltas neste circuito, venceu esta tarde a prova ao cronómetro, tendo registado o melhor tempo (69,84s) dos três conjuntos que terminaram com zero pontos. O português José Maria Godinho Carvalho foi segundo classificado com Hamilton (PD) (73,33s) e Gonçalo Carvalho Martins ocupou o terceiro lugar montando o Holly Chay Hermida (PD) (83,58s). Pedro Escudeiro ficou em nono lugar com a égua belga Mira Sobral da Costa, nesta prova que contou com 26 participantes.

CAVALOS DE 6 ANOS

O britânico Joe Whitaker com a égua Fairy Tale foi o vencedor da prova para cavalos de 6 anos, também disputada ao cronómetro (65,90s). Pelo Brasil, Nando de Miranda ocupou o segundo lugar com o garanhão Cookie Vd Spitshoeve Z (67,85s) e a cavaleira britânica Emma Stoker fechou o pódio com a égua Oldenburg Cool Cash (69,36s). Apenas onze dos trinta conjuntos que alinharam, terminaram a prova com zero pontos

CAVALOS DE 7 ANOS

O alemão Marc Bettinger vencedor de 3 provas com a égua Holstein Celina IX neste circuito voltou a conquistar o primeiro lugar do pódio tendo registado o melhor tempo 64,67s dos 16 conjuntos que terminaram a prova ao cronómetro sem faltas. O brasileiro Luis Felipe de Azevedo Filho foi segundo classificado com o castrado Fape Chetak Massangana (65,77s) e em terceiro ficou Marc Bettinger com Rosso Picez (65,77s). O português Hugo Tavares com o garanhão belga Kiss de Sobral Da Costa alcançou o nono lugar (73,37s).

Resultados