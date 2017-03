CSIYH1* Vilamoura: Alemão Marc Bettinger conquista três lugares no pódio (VÍDEO) 23 Março, 2017 9:43

A segunda jornada de cavalos novos da penúltima semana do Vilamoura Atlantic Tour terminou com Marc Betting a dominar o pódio na prova para cavalos de 7 anos.

O cavaleiro alemão conquistou o 1º lugar do pódio com a égua Holstein Celina IX, o 2º lugar com a égua KWPN ST Fileva e o 3º lugar com o castrado Rosso Picez. Esta prova disputada com desempate e na qual alinharam 34 participantes, apurou apenas seis para o desempate. Porém, Bettinger foi o único cavaleiro que conseguiu terminar sem faltas com os três cavalos classificados.

Cavalos 6 Anos

A britânica Chloe Aston com o garanhão belga Magic Chanti venceu a prova disputada em duas fases. A sua compatriota Emma Stoker foi segunda classificada com o Hanoveriano Grand Stakkato enquanto o japonês Taizo Sugitani ocupou o terceiro lugar montando o castrado KWPN Hero. Ficaram entre os dez primeiros os portugueses Sandra Gaspar Carreira em sexto lugar com o garanhão SF Conan de Hus e José Maria Godinho em sétimo com Hamilton (PD).

Cavalos 5 Anos

O britânico Joe Whitaker foi o vencedor com a égua KWPN Galicia. Chloe Aston ficou classificada em segundo lugar com a égua belga Flavie van de Helle e o brasileiro Luis Felipe de Azevedo Filho ocupou o terceiro lugar com o castrado SF Baccarat Fontaine.

As melhores prestações nacionais: 7º lugar Pedro Miguel Silva / Cobra; 8º Ricardo Valadas Coelho.

Resultados completos

Video: Mar de Histórias.