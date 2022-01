CSIYH1* Vilamoura 2022: Arrancou a 1ª semana de provas de Cavalos Novos

Um dos mais importantes eventos de saltos de obstáculos em Portugal, o Atlantic Tour, arrancou esta terça-feira no Villamoura Equestrian Centre, com uma jornada de provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos e na qual participaram mais de uma centena de cavalos.

CAVALOS DE 5 ANOS

Nº de participantes: 20

Prova: Tabela A s/cronómetro 1,10m

Percursos sem faltas: 12

Entre os 12 conjuntos que terminaram sem faltas e partilharam o primeiro lugar, estavam os conjuntos portugueses, Márcio Guedes Pinto (Hovive du Veret) e Alexandre Relva (Naya São Miguel).

CAVALOS DE 6 ANOS

Nº de participantes: 33

Prova: Tabela A c/cronómetro 1,25m

Percursos sem faltas: 20

Os britânicos dominaram esta prova, pertencendo os dois primeiros lugares a Laura Renwick com os cavalos Labatt(57,52s) e Nfs Angelina (59,58s). A sua compatriota Laura Mantel foi terceira classificada com Conquistador II (60,12s).

Portugueses sem faltas: 5º Miguel Viana com Koleane du Val du Geer (61,33s); 15º Gonçalo Azevedo e Silva com Coup d’Amour de Goedereede Z (76,61s); 16º Bernardo Moura com Gazania de Baerenrain (77,63s).

CAVALOS DE 7 ANOS

Nº de participantes: 29

Prova: Tabela A c/cronómetro 1,35m

Percursos sem faltas: 18

Na prova reservada a cavalos de 7 anos, Laura Renwick classificou os seus três cavalos entre os cinco primeiros. Liderou o marcador com Kosmos A, foi terceira classificada com Kingphin e ficou em quinto com Kiara. O belga Tim Prouvé foi segundo classificado com Papillon HR.

