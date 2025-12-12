CSIU25 Genebra: Molly Hughes Bravo em 4.º e PD Happy Girl T no pódio (VÍDEOS)

Um início de competição muito positivo para a cavaleira portuguesa Molly Hughes Bravo no internacional U25 que decorre paralelamente ao CSI5* de Genebra. Molly obteve um excelente 4.º lugar na prova inaugural ao cronómetro, concluindo o percurso sem faltas.

Montando a égua irlandesa HHS Ice Flo, a portuguesa destacou-se entre 32 conjuntos, terminando sem penalizações a primeira das três provas do programa.

Esta prova, disputada ao cronómetro, contou com 12 obstáculos (1,40m) e 14 esforços, dos quais 22 conjuntos terminaram sem faltas. O vencedor foi o irlandês Tim Brennan com Diadema Della Caccia (58,41s).

O segundo lugar teve especial relevo para Portugal: o suíço Thibaut Keller alcançou a vice-liderança montando a égua Portuguesa de Desporto (PSH) Happy Girl T (Sandro Boy x Decoltaire T), criada por Carlos Manuel Tavares Pereira. A égua brilhou com um tempo de 60,32s, demonstrando mais uma vez a qualidade e competitividade do cavalo de criação nacional.

O francês Jules Orsolini fechou o pódio ao classificar-se em terceiro com Ibrahim (61,43s).

