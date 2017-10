CSIP-PJT Verona: Molly Hughes Bravo subiu ao segundo lugar do pódio no Grande Prémio em Itália 30 Outubro, 2017 15:09

A luso-irlandesa Molly Hughes Bravo subiu por duas vezes ao segundo lugar do pódio este fim-de-semana.

Montando Carrickaduff Pet, Molly ficou em segundo lugar na prova ao cronómetro no sábado em Verona (Itália) e no domingo o conjunto conquistou o 2º lugar no Grande Prémio reservado aos Póneis com obstáculos a 1,30m.

O triunfo nos Póneis pertenceu à cavaleira irlandesa Abbie Sweetnam que venceu a prova ao cronómetro e o Grande Prémio com Dynamite. O seu compatriota Seamus Hughes-Kennedy foi terceiro classificado no Grande Prémio com Cuffesgrange Cavalidam.

Molly que ocupa o 6º lugar provisório no ranking, segue agora para Lyon onde está inscrita na quarta qualificativa do FEI Ponies Jumping Trophy no próximo fim-de-semana.

O FEI Ponies Jumping Trophy é composto por cinco qualificativas e uma final que se disputará durante o CSI5*-W/CSI2* em Mechelen (26 a 30/12).

Os 20 melhores conjuntos das várias Ligas são apurados para a final.

Resultados – Grande Prémio AQUI

Resultados – Prova ao cronómetro

Ranking FEI Ponies Jumping AQUI