CSIP-PJT: Molly Bravo conquista o lugar mais alto do pódio no GP em Lyon 5 Novembro, 2018 12:15

Mais um triunfo para luso-irlandesa Molly Hughes Bravo ao conquistar neste sábado o Grande Prémio com Carrickaduff Pet, prova reservada aos Póneis com desempate (1,35m). Molly, com este resultado ocupa o 1º lugar provisório do ranking Troféu FEI Ponies Jumping, acumulando 40 pontos.

A britânica Shaunie Greig foi 2ºªclassificada com Casino Royale e o irlandês Seamus Hughes-Kennedy com Rock Dee Jay completou o pódio. Vale a pena recordar que Seamus Hughes-Kennedy foi o vencedor da final do Troféu FEI Ponies Jumping em Mechelen no ano transacto.

Dos 22 conjuntos que alinharam, apenas 10 terminaram a primeira mão sem faltas e disputaram o desempate. Cinco conjuntos terminaram o desempate com duplos percursos sem faltas.

Este troféu é composto por cinco qualificativas e uma final que se disputará durante o CSI5*-W/CSI2* em Mechelen, Bélgica (26 a 30/12). Os 20 melhores conjuntos das várias Ligas são apurados para esta final.

Resultados – Grande Prémio

Troféu FEI Ponies 2018 – Ranking