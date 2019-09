CSIO5*Gijon: Greg Broderick conquista Grande Prémio

O CSIO de Gijon terminou neste domingo com o triunfo do cavaleiro irlandês Greg Broderick no Grande Prémio montando Westbrook.

O irlandês que partiu para a segunda ronda na décima posição num grupo de doze participantes, superou os seus rivais ao registar o excelente tempo de 49,52 segundos num GP que distribuiu €147 mil em prémios pecuniários.

O francês Mathieu Billot (Quel Filou 13) que ficou apenas a 29 centésimos de segundo do vencedor, teve que se conformar com o segundo lugar (49,81s) enquanto a sua compatriota, Felicie Bertrand com Sultane des Ibis ocupou o terceiro lugar do pódio (50,67s).

Esta prova, disputada por 48 conjuntos foi composta por duas rondas diferentes sem desempate, sendo a primeira formada por 13 obstáculos a uma altura máxima de 1,60m e 16 esforços. Ainda acederam à segunda ronda onze conjuntos mas apenas cinco terminaram com duplos percursos sem faltas.

O cavaleiro português melhor classificado, foi Luis Ferreira que terminou em 32º lugar com Congo du Mirador Z (9 pts); Luciana Diniz (Vertigo du Desert) em 37º (12 pts); Rodrigo Giesteira Almeida (Gb Celine) em 39º (13 pts).

