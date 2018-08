CSIO5*-W Budapeste: António Matos Almeida entra a ganhar na Hungria 10 Agosto, 2018 8:06

Á semelhança do que aconteceu em 2015, na jornada inaugural do CSIO o hino nacional ouviu-se em Budapeste, Hungria, esta quinta-feira, com a vitória de António Matos Almeida.

Montando a égua belga Irene Van de Kwachthoeve, de 10 anos, António Matos Almeida venceu a prova média disputada em Duas Fases (1,45m). Ao pódio subiram também Kristaps Neretnieks (Lat) com Cornet’s Spirit e o italiano Fabrio Brotto com Vaniglia Delle Roane. Portugueses bem classificados nesta prova, Luís Sabino Gonçalves que alcançou o quarto lugar com Dominka van de Lucashoeve, Duarte Seabra com Twix van Overis em sexto, todos sem faltas nas duas fases.

Na qualificativa para o Grande Prémio, o melhor resultado nacional foi de António Matos Almeida com Nikel de Presle que alcançou o 16º lugar sem faltas, numa prova que foi ganha pelo cavaleiro da casa, Gabor Szabo Jr com Cacco Blue II.

Na prova pequena disputada ao cronómetro, Rodrigo Giesteira Almeida ficou classificado em quinto lugar com Kafka VD Heffinck.

Hoje é dia de Grande Prémio, (qualificativa para os J.E.M. de Tryon e Campeonato da Europa 2019) e no qual vão alinhar 50 conjuntos nesta prova com desempate com obstáculos a 1,60m. Luís Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet) é o 11º da Ordem de Entrada; Luciana Diniz (Camargo) em 15ª; Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn) em 37º; Rodrigo Giesteira Almeida (GC Chopin’s Bushi) em 47º e António Matos Almeida (Nikel de Presle) é o nº 48 da OE.

Resultados completos AQUI

Ordem de entrada – Grande Prémio