CSIO5*-W: Áustria conquista a Taça das Nações Longines em Abu Dhabi

A equipa austríaca, composta por Christoph Obernauer (Kleons Renegade), Gerfried Puck (Equation Naxcel V), Bianca Babanitz (Caipidor) e Katharina Rhomberg (Cuma) galopou para a vitória na primeira etapa da Longines FEI Jumping Nations Cup™ 2023, em Abu Dhabi (EAU), onde a nação anfitriã e a Arábia Saudita asseguraram os dois lugares de qualificação, para a final da série em Barcelona (ESP) em Setembro.

Um total de seis nações competiram, mas foi o britânico Joe Whitaker com Hulahupe JR e o austríaco Christoph Obernauer com Kleons Renegade que disputaram a terceira ronda ao cronómetro, sagrando-se vencedor Obernauer ao registar o melhor tempo 33,68s sem faltas. Joe Whitaker com Hulahupe JR não conseguiu igualar o resultado e com um derrube, teve que se contentar com o segundo lugar.

A austríaca Katharina Rhomberg (Cuma), conseguiu o único duplo percurso sem faltas da competição para receber o bónus de €50.000.

A Irlanda, vencedora no ano passado desta prova, foi terceira classificada enquanto a Arábia Saudita terminou em quarto, seguida dos Emirados Árabes Unidos e da Síria em sexto lugar.

Resultados AQUI