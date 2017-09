CSIO5* Spruce Meadows: Philipp Weishaupt conquista o Grande Prémio – Luciana Diniz sobe ao 2º lugar do pódio (VÍDEO) 11 Setembro, 2017 11:25

Perante cerca de 87 mil pessoas o alemão Philipp Weishaupt com LB Convall venceu este domingo, o Grande Prémio CP International patrocinado pela Rolex do CSIO de Spruce Meadows, em Calgary (Canadá), conseguindo o único duplo percurso sem faltas. Em representação de Portugal, Luciana Diniz montando Fit For Fun 13 conquistou o brilhante 2º lugar do pódio enquanto o americano McLain Ward e HH Azur ocuparam o 3º lugar.

“É impossível descrever o que sinto depois de ganhar esta prova! Agradeço ao meu cavalo LB Convall, pois sem ele não estaria no primeiro lugar do pódio. Depois de ter ganho o Grande Prémio do CHIO de Aachen em 2016, este é o segundo mais importante triunfo da carreira deste cavaleiro de 32 anos. Se um cavaleiro que vencer três Grandes Prémios Rolex consecutivos, o bónus é de 1 milhão de euros, porém se for capaz de ganhar os quatro G.P.’s de forma consecutiva, o cavaleiro será compensado com um bónus de 2 milhões de euros! Assim, se Weishaupt vencer o Grande Prémio Rolex no CHI de Genebra em Dezembro próximo, o cavaleiro fica apurado para o Grand Slam em Março 2018 em ‘s-Hertogenbosch, Holanda.

Gregory Wathelet (BEL) vencedor do Grande Prémio Rolex em Aachen 2017, simplesmente não conseguiu um lugar no pódio com o garanhão Eldorado van het Vijverhof tendo terminado a prova com 8 pontos na primeira mão (29º). Para Pedro Veniss (BRA), vencedor do G.P. Rolex em Genebra 2016, o resultado final ficou aquém das suas expectativas, terminou em 22º lugar com Quabri de l’Isle, perdendo o bonus de 250 mil euros caso tivesse ganho também em Calgary.

43 Conjuntos saltaram a primeira fase composta por 14 esforços a 1,70m desenhada pelo chefe de pista Leopoldo Palacios (VEN). Apenas 7 conjuntos conseguiram uma prova limpa na primeira mão.

Resultado Final – CP International – Patriconada pela Rolex

1º. Philipp Weishaupt (GER) riding LB Convall

2º. Luciana Diniz (POR) riding Fit For Fun 13

3º. McLain Ward (USA) riding HH Azur

4º. Emilio Bicocchi (ITA) riding Sassicaia Ares

5º. Eric Lamaze (CAN) riding Fine Lady 5

6º. Maikel van der Vleuten (NED) riding VDL Groep Verdi Tn

7º. Marco Kutscher (GER) riding Clenur

8º. Lauren Hough (USA) riding Ohlala

9º. Sameh el Dahan (EGY) riding Sumas Zorro

10º. Sergio Alvarez Moya (ESP) riding G&C Arrayan

Resultados completos AQUI