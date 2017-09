CSIO5* Spruce Meadows: Luciana Diniz fez soar o Hino Nacional no Canadá 7 Setembro, 2017 8:33

A cavaleira Luciana Diniz (POR) a competir pela primeira vez em Calgary, Canadá, brilhou esta quarta-feira, subindo ao mais alto lugar do pódio com Fit for Fun 13, tendo conquistado também o 3º lugar com Winningmood na segunda prova, qualificativa para o Grande Prémio de domingo.

Montando Fit for Fun 12 (For Pleasure x Fabriano), Luciana venceu a primeira prova do CSIO5* do Spruce Meadows Masters disputada a 1,50m com desempate. Dos 61 participantes, apenas 10 ficaram apurados para o desempate, porém foi Luciana e Fit for Fun que registaram o melhor tempo de 39,32 segundos. O cavaleiro da casa Eric Lamaze e Chacco Kid (Chacco Blue x Come On) ocuparam o 2º lugar (39,69s) enquanto o egípcio Sameh Al Dahan fechou o pódio com WKD Diva (Balourado x T Hors La Loi II) depois de passar os visores aos 39,78 segundos. O suíço Pius Schwizer foi 4º classificado com Chidame Z. Apenas 4 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

Luciana, na segunda prova da jornada (1,60m) conquistou o 3º lugar com Winningmood. Esta prova com desempate, uma das qualificativas para o Grande Prémio CP patrocinado pela Rolex, vai apurar os 25 melhores conjuntos que no próximo domingo vão enfrentar um percurso a 1,70m neste internacional pela primeira vez. O italiano Juan Carlos Garcia foi o vencedor com o garanhão belga Gitano V Berkenbroek seguido do sueco Henrik von Ackermann com o cavalo Chacanno, propriedade de Paul Schockemöhle. Sergio Alvarez Moya (ESP) foi quarto com G&C Unicstar de Laumone.

