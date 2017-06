CSIO5* Sopot: Bom começo dos cavaleiros portugueses na Polónia (VÍDEO) 8 Junho, 2017 21:56

O CSIO5* de Sopot (Polónia) começou nesta quinta-feira com a prova pequena ao cronómetro (1,40m) que foi ganha pelo irlandês David Simpson com o castrado Hanoveriano Starfighter de 11 anos (0/63,37s). O belga Karel Cox foi segundo classificado com o cavalo Jaguar (0/67,07s) e o polaco Wojciech Wojcianiec ficou classificado em terceiro com Long Lankin (0/67,38s).

Quanto à prestação dos cavaleiros portugueses, Luciana Diniz com o garanhão Hanoveriano Camargo (x For Pleasure) de 9 anos, ficou em 32º (3/86,64s); 43º Mário Wilson Fernandes com Stroudwood Eldarado (4/93,67s); 65º Luís Sabino Gonçalves com Acheo di San Patrignano (11/89,89s) e Duarte Seabra em 66º com Axelle M Z (11/90,51s).

Na prova média, venceu o brasileiro Cassio Rivetti com o garanhão Lagerfeld (x Calvaro) que completou as duas fases sem faltas (1,45m) em 21,96s. Bronislav Chudyba foi segundo classificado com a égua Balouness (x Balou du Rouet) (22,22s) e o polaco Jaroslaw Skrzyczynski completou o pódio montando Silver Shine (x Balou du Rouet) (22,43s).

A melhor prestação nacional nesta prova foi de António Matos de Almeida que ficou classificado em 4º lugar com Nikel de Presle (23,02s). Luís Sabino Gonçalves (Teck de Riverland) ficou em 6º lugar (23,49s); Luciana Diniz (Fit for Fun) em 14º (27,68s); Mário Wilson Fernandes (Jasper van’t Gestelhof) em 25º.

A prova grande disputada ao cronómetro (1,50m) foi ganha pelo italiano Emanuele Gaudiano que montou o garanhão Chalou (x Baloubet du Rouet) de 8 anos com o tempo de 58,05s. O belga Thierry Goffinet foi segundo classificado com Artuur JH Z (x Baloubet du Rouet) (59,73s) e em terceiro o polaco Jaroslaw Skrzyczynski com Quintella (x Baloubet du Rouet) que registou o tempo de 60,03s. Três cavalos filhos do célebre garanhão SF Baloubet du Rouet ocuparam o pódio nesta prova.

Quanto aos resultados dos cavaleiros portugueses nesta prova, todos penalizaram 4 pontos: Mário Wilson Fernandes em 37º com Tidelio des Nauves; 39º Luís Sabino Gonçalves (Hilde Imperio Egipcio); 71º Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn).

Treze equipas vão disputar esta sexta-feira a Taça das Nações FEI (Divisão 2). A equipa lusa será composta por Duarte Seabra (Fernhill Curra Quin), Luís Sabino Gonçalves (Acheo di San Patrignano), Mário Wilson Fernandes (Stroudwood Eldarado) e Luciana Diniz (Lennox).

Resultados completos AQUI