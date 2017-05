CSIO5* La Baule: Inesperado triunfo de Pedro Junqueira Muylaert no Grande Prémio (VÍDEO) 15 Maio, 2017 11:07

O CSIO5* de La Baule, França, terminou neste domingo com o inesperado triunfo do brasileiro Pedro Junqueira Muylaert no Grande Prémio.

Montando o fabuloso garanhão Prince Royal Z (Prince de Revel), Muylaert de 30 anos, surpreendeu o mundo equestre ao ganhar o Grande Prémio (1,60m) deixando para traz os melhores cavaleiros da actualidade.

Dos 50 conjuntos que alinharam apenas oito conseguiram saltar a primeira mão desenhada pelo chefe de pista francês Frédéric Cottier, sem faltas. O primeiro a conseguir saltar sem faltas o desempate, foi o favorito da casa Patrice Delaveau com Aquila HDC tendo registado o tempo de 45,94s. O holandês Maikel van der Vleuten, (vencedor do Derby de La Baule com VDL Groep Quatro) montando a égua VDL Groep Arera C não conseguiu bater o tempo do francês tendo registado 46,24s, foi o terceiro classificado. O último a sair para o desempate foi Pedro Junqueira Muylaert com Prince Royal Z com um fantástico percurso, assegurou o triunfo tendo registado o tempo de 45,39s.

Um feito excepcional para o cavaleiro brasileiro que treina com o olímpico Rodrigo Pessoa. A melhor classificação de Pedro até ao momento foi um 13º lugar no Grande Prémio de Wellington (CSI5*).

Resultados Grande Prémio AQUI