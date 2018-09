CSIO5* Gijon: Vitória memorável de Richard Howley no Grande Prémio 3 Setembro, 2018 6:38

O irlandês Richard Howley venceu este domingo o Grande Prémio do CSIO5* de Gijon, o primeiro deste nível no seu palmarés desportivo. Pelo seu triunfo, o cavaleiro recebeu € 47.850 em prize money. Richard Howley foi ainda eleito o melhor cavaleiro do concurso após ter ganho no sábado a prova escolha os seus pontos com Cruising Star.

Dos quarenta e nove conjuntos que alinharam, treze disputaram o desempate a 1,60m, mas foi Howley com a égua KWPN Dolores de 10 anos com um duplo zero em 59,86s o vencedor. Na segunda posição ficou classificado o belga Gilles Dunon com Fou de Toi vd Keihoeve (61,31s), enquanto o holandês Doron Kuipers foi terceiro com Charley (63,47s). O brasileiro Stephan de Freitas Barcha foi quarto classificado com Artois d’Avillon, também com um duplo percurso sem faltas em 63,80s.

Luis Sabino Gonçalves e Acheo di San Patrignano terminaram em 38º lugar tendo penalizado 13 pontos na primeira mão.

