CSIO5* Gijon: Portugal representado por 4 atletas

Em menos de 48 horas arranca a 76ª edição do CSIO5* de Gijon que vai contar com a participação de 85 cavaleiros em representação de 15 países.

Portugal estará representado por uma equipa composta por, Luís Sabino Gonçalves (Acheo di San Patrignano, Dominka van de Lucashoeve e Imperio Egipcio Rivage), António Matos Almeida (Nikel de Presle e Irene van de Kwachthoeve), Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn e Vanille Fraise Ha) e Hugo Carvalho (Extraordiner e Vichy du Puits).

Estão inscritos neste evento 224 cavalos: 31 são cavalos novos entre 6 e 7 anos que vão participar no CSIYH1* e outros 193 no CSIO5*. António Matos Almeida vai montar a égua KWPN, Ganturana, nas provas para cavalos de 7 anos.

O concurso de Gijon despede-se este ano do CSIO com uma Taça das Nações. O evento este ano conta com menos um dia passando de 6 a 5 dias. Não foi apenas o corte no programa desportiva, mas também o prize money foi reduzido para 411.400 €, (menos €50 mil em relação à edição do ano passado).

