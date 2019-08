CSIO5* Gijon: Luciana Diniz faz tocar Hino Nacional em Espanha 30 Agosto, 2019 0:27

A olímpica, Luciana Diniz, a competir pela primeira vez no CSIO5* de Gijon (Espanha), ganhou a prova grande da segunda jornada com obstáculos a 1,50m. António Matos Almeida subiu ao 2º lugar do pódio na prova pequena (1,40m).

Após vencer o Grande Prémio do CSI3* de Roterdão no passado sábado, Luciana montando Vertigo du Desert, conquistou esta quinta-feira o primeiro lugar do pódio na prova ao cronómetro, sem penalizações, em 64,45s. O italiano Robert Turchetto com Adara foi segundo classificado (65,47s) enquanto o brasileiro Pedro Veniss completou o pódio com For Felicia (65,84s).

Classificaram-se ainda sem faltas, os portugueses, Rodrigo Giesteira Almeida em 6º lugar com Gaga E D’ Augustijn (66,83s) e Luís Sabino Gonçalves com Dominka van de Lucashoeve em 11º (70,26s). Luís Ferreira com Cegina du Mirador Z completou a prova com 4 pontos (49º).

Participaram nesta prova composta por 12 obstáculos e 15 esforços, 79 conjuntos mas apenas 26 terminaram sem faltas. Dez conjuntos registaram menos de 70 segundos.

Segundo triunfo consecutivo do irlandês Alexander Butler com Dekato na prova pequena disputada em Duas Fases (31,52s). Apenas 73 centésimos de segundo separaram Antonio Matos de Almeida (Irene van de Kwachthoeve) do vencedor (32,25s). Abdullah Alsharbatly com Beau Limit fechou o pódio (32,61s).

Luciana Diniz com Lennox ficou em 19º; Luís Sabino Gonçalves em 31º com Unesco du Rouet e Luís Ferreira em Congo du Mirador Z em 37º lugar.

EQUIPA PORTUGUESA PARA A TAÇA DAS NAÇÕES

A equipa portuguesa convocada para disputar a Taça das Nações do CSIO5* de Gijon esta sexta-feira às 12h00 (hora PT), é composta por:

Rodrigo Giesteira Almeida – GB Celine

António Matos Almeida – Apache de Liam

Luís Sabino Gonçalves – Unesco du Rouet

Luciana Diniz – Vertigo du Desert

Chefe de Equipe: Engº João Moura

Vão alinhar nesta Taça das Nações 12 equipas, Portugal parte no 7º lugar.

Resultados completos AQUI