CSIO5* Gijon: Espanha conquista a Taça das Nações (VÍDEO)

Após um emocionante desempate entre a Espanha, Itália e a Holanda, a equipa espanhola representada por Manuel Fernandez Saro (Usador du Rouet), Mikel Aizpurua Quiroga (Cartanya), Laura Roquet Puignero (Sandi Puigroq) e Eduardo Alvarez Aznar (Seringat), evidenciou a sua superioridade na Taça das Nações do CSIO5* de Gijon, Espanha, ao totalizar 12 pontos. Aznar superou as duas mãos e o desempate, com zero pontos.

A terceira jornada do CSIO de Gijon estava reservada para uma das provas mais importantes do concurso, a Taça das Nações que decorreu na pista de relva de Las Mestas e contou com a participação de 10 equipas

Como em edições anteriores (2001, 2002 e 2011), a Espanha sagrou-se vitoriosa, seguida da Itália e da Holanda.

Quanto à formação portuguesa composta por Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn), Hugo Carvalho (Extraordiner), Luís Sabino Gonçalves (Acheo di San Patrignano) e António Matos Almeida (Nikel de Presle) não foram além da primeira mão terminando a Taça das Nações em 9º lugar com um total de 13 pontos. Destaque para Acheo di San Patrignano que presenteou o aniversariante Luís Sabino Gonçalves com um percurso inicial sem faltas.

Resultados – Taça das Nações AQUI

Resultados completos