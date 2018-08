CSIO5* Gijon: António Matos Almeida faz tocar Hino Nacional em Espanha 29 Agosto, 2018 19:40

Arrancou esta quarta-feira no Complexo Desportivo Las Mestas o CSIO5* de Gijon, Espanha, com uma vitória de António Matos Almeida na primeira prova disputada ao cronómetro (1,40m).

Montando a égua belga Irene van de Kwachthoeve, António Matos Almeida registou o melhor tempo (64,50s) dos 41 conjuntos que terminaram sem faltas. O irlandês Anthony Condon com Friso foi segundo classificado (65,72s), enquanto a cavaleira alemã Jörge Sprehe ocupou o terceiro lugar com Solero 79 (66,47s).

Participaram nesta prova Troféu Coca-Cola composta por 12 obstáculos e 14 esforços, dividida em duas partes, 122 conjuntos.

A primeira jornada terminou com o triunfo do irlandês Billy Twomey com Diaghilev na prova grande disputada em Duas Fases (1,50m). Foi seguido do seu compatriota Richard Howley com Electra B, enquanto o brasileiro Adir Abreu Júnior com o garanhão SF Teck de Riverland, propriedade de Luís Sabino Gonçalves, completou o pódio.

Os melhores resultados nacionais nesta prova foram de António Matos Almeida com Nikel de Presle e de Hugo Carvalho com Extraordiner, ao ficarem classificados em 27º e 28º lugar, ambos sem faltas nas duas fases.

Resultados AQUI

Livestream AQUI