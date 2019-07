CSIO5* Atenas: Tocou o Hino Nacional para Rodrigo Almeida na Grécia 27 Julho, 2019 8:26

O lugar mais alto do pódio foi português esta sexta-feira e o Hino Nacional soou no Grécia.

O Grande Prémio Longines de Atenas foi ganho pelo cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida montando Kafka v Heffinck de apenas 9 anos.

Rodrigo, completou o desempate em 39,05 segundos registando o seu melhor resultado da época com a jovem égua belga, Kafka v Heffinck filha de Calvaro. Na segunda posição ficou o polaco Wojciech Wokcianniec com Chintablue (40,44s) enquanto o norueguês Geir Gulliksen ocupou o terceiro lugar com Gin Chin van Het Lindenhof (40,47s).

Entrou também nesta prova Luciana Diniz que alcançou o 11º lugar com Vertigo du Desert, tendo penalizado quatro pontos na primeira mão.

Dos 28 conjuntos que alinharam nesta prova desenhada pelo chefe de pista alemão Christian Wiegand (GER), composta por 12 obstáculos e 15 esforços (1,60m), apenas 9 sem faltas no percurso inicial, ficaram apurados para o desempate. No desempate 6 conjuntos terminaram com duplos percursos sem faltas.

A equipa portuguesa, a nomear hoje a sua constituição, irá disputar este domingo a Taça das Nações.

