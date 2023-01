CSIO5* Abu Dhabi: Ouro e bronze para Rodrigo Almeida e Duarte Seabra

Os cavaleiros portugueses Rodrigo Giesteira Almeida e Duarte Seabra brilharam no CSIO5* de Abu Dhabi, este fim-de-semana.

Rodrigo Giesteira Almeida montando a égua SF Pegasus Cekanne após ficar em 4º lugar na quinta-feira, venceu na sexta-feira a prova ao cronómetro com obstáculos a 1,45m, enquanto Duarte Seabra com HHS Washington subiu ao terceiro lugar do pódio, tendo ficado na quarta posição com Ferhill Check Your Pocket.

Participaram 55 conjuntos nesta prova desenhada pelo chefe de pista italiano Uliano Vezanni, composta por 12 obstáculos e 14 esforços. Terminaram sem faltas apenas 14 conjuntos.

Hoje domingo, Duarte Seabra com Dourados ficou classificado em 6º lugar na prova a 1,50m a contar para o Ranking Mundial Longines.

Resultados completos AQUI