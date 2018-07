CSIO5* Aachen: Luciana Diniz conquista 5º lugar no Grande Prémio Turkish Airlines 18 Julho, 2018 18:58

O primeiro Grande Prémio do programa do CSIO5* de Aachen, terminou com o triunfo do olímpico sueco, Hernik Von Eckermann, montando o Westfalian Castello 194 de 10 anos.

Von Eckermann estabeleceu o melhor tempo de 47,30s dos três conjuntos que fizeram duplos zeros no desempate. O olímpico McLain Ward foi segundo classificado montando a égua belga HH Azur de 12 anos (47,56s) enquanto na terceira posição ficou o conjunto da casa, Marcus Ehning, com o garanhão Westfalian Funky Fred (x For Pleasure) de 13 anos, que registou 48,72s. O irlandês Darragh Kenny foi quarto classificado com Westbrook (0/4-49,13s).

Após o seu segundo lugar com Camargo 2 em Chantilly na passada sexta-feira, Luciana Diniz voltou a brilhar desta vez com Fit for Fun 13, ao alcançar o 5º lugar neste Grande Prémio, penalizando 4 pontos no desempate (50,65s).

O chefe de pista alemão Frank Rothenberger (Ale) traçou um percurso difícil (1,60m) composto por 13 obstáculos e 17 esforços que incluía um triplo situado próximo do pequeno lago. Foram vários os cavalos que se assustaram com o lago o que dificultou a vida aos cavaleiros, apurando apenas 10 dos 57 conjuntos para o desempate. Laura Kraut (EUA) e Confu sofreram uma queda no desempate, felizmente sem graves consequências, assim como o brasileiro Yuri Mansur com o garanhão Hanoveriano Vitiki, no oxer DHL. Vitiki sofreu uma lesão na quartela e foi transferido para uma clínica veterinária.

