CSIO5* Aachen: Luciana Diniz cede vitória a Max Kühner (VÍDEO) 16 Setembro, 2021 7:27

Excelente resultado de Luciana Diniz na primeira jornada do CSIO5* de Aachen (Alemanha), ao conquistar o segundo lugar na prova disputada em duas fases (1,50m), prémio Turkish Airlines – Prize of Europe .

Montando o cavalo SF Vertigo du Desert, a luso-brasileira completou as Duas Fases sem faltas ficando a 19 centésimos de segundo do vencedor, o austriaco Max Kühner com Elektric Blue P (56,36s).

“Sou uma perita em segundo lugar”, afirmou Luciana Diniz após a cerimónia de entrega de prémios. Luciana já foi segunda classificada na Turkish Airlines – Prémio da Europa por duas vezes, e também no Grande Prémio Rolex. O seu objetivo é finalmente triunfar em Aachen no domingo. Vendo Vertigo às cangochas e feliz quando saiu da pista, isso definitivamente parece estar dentro das suas possibilidades.

O belga Jerome Guery ocupou o terceiro lugar com Eras Ste Hermelle (56,87s). Seguiram-se Peter Devos (Bel) em 4º com Mom’s Isaura e Bart Bles (Hol) em 5º com Gin D.

Alinharam nesta prova qualificativa para o Grande Prémio Rolex no domingo (19) 48 conjuntos, mas apenas 5 terminaram as duas fases sem faltas.

Resultados AQUI