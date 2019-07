CSIO5* Aachen: Luciana Diniz cede a vitória a Weishaupt (VÍDEO) 18 Julho, 2019 6:48

Excelente resultado de Luciana Diniz na segunda jornada do CSIO5* de Aachen (Alemanha), ao conquistar o segundo lugar na prova disputada em Duas Fases (1,50m).

Montando o cavalo SF Vertigo du Desert, a luso-brasileira completou as Duas Fases sem faltas ficando a 94 centésimos de segundo do vencedor, o alemão Philipp Weishaupt com Coby 8 (32,50s). O suíço Martin Fuchs ocupou o terceiro lugar com Chica BZ (34,54s). Seguiram-se Felix Hassmann (Ale) em 4º com Balance 30 e Daniel Deusser (Ale) em 5º com Killer Queen VDM.

Alinharam nesta prova 46 conjuntos, mas apenas 14 terminaram as Duas Fases sem faltas.

Na primeira qualificativa para o Grande Prémio Rolex, prova disputada com barrage (1,50m), Luciana com Fit for Fun, penalizou apenas 1 ponto por excesso de tempo tendo ficado afastada do desempate, terminou a prova em 12º lugar. Esta prova patrocinada pela Turkish Airlines foi ganha pelo britânico Ben Maher que montou o KWPN Explosion W de 10 anos.

Resultados – Duas Fases

Resultados – AM5