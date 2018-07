CSIO5* Aachen: Francês Mathieu Billot vence prova inaugural – Luciana Diniz em 6º lugar nos Cavalos Novos 18 Julho, 2018 13:57

Arrancou esta terça-feira, o CSIO5* de Aachen, que se disputará até domingo (22/07). A prova inaugural foi ganha pelo francês Mathieu Billot com o garanhão Shiva d’Amaury (x For Pleasure). O sueco Henrik von Eckermann com Que Bueno de Hus Z foi segundo classificado, seguido do alemão Michael Kolz com Fst Dipylon.

CSIYH AACHEN: DANIEL DEUSSER VENCE A PRIMEIRA PROVA TROFEU SPARKASSEN-YOUNGSTERS-CUP – LUCIANA DINIZ EM 6º LUGAR

O alemão Daniel Deusser montando a égua belga, Killer Queen (x Eldorado Van De Zeshoek x For Pleasure), de 8 anos, ganhou (70,57s) a primeira das três provas reservadas aos cavaleiros novos, Troféu Sparkassen Youngters Cup. Lorenzo de Luca (ITA) foi segundo classificado com a égua Evita van´t Zoggehof (71,34s) e o alemão Marcus Ehning completou o pódio com a égua Westfalian, Mill Creek Filippa K (71,87s).

Luciana Diniz com a égua Holstein Chicca (Calido I x Acord II) de 8 anos, ficou classificada em sexto lugar (72,71s).

Esta prova disputada ao cronómetro com obstáculos a 1,40m, contou com 39 conjuntos e 23 percursos sem faltas.

Resultados completos AQUI