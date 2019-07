CSIO5* Aachen: Americano Kent Farrington conquista Grande Prémio Rolex (VÍDEO) 22 Julho, 2019 6:46

O Grande Prémio do CSIO5* de Aachen, pontuável para o Grand Slam Rolex, terminou neste domingo com o triunfo de Kent Farrington montando a égua belga, Gazelle.

Foi mais uma exibição de alto nível, do nº 8 do ranking mundial ao arrebatar um fantástico 1º lugar numa prova disputada em duas mãos com desempate. Pelo seu triunfo Farrington recebeu €330.000 depois de completar a prova sem faltas desenhada pelo alemão Frank Rothenberger. O alemão Daniel Deusser com o garanhão Scuderia 1918 Tobago Z foi 2º classificado, também sem faltas.

No desempate do Grande Premio, Farrington com Gazelle completaram o percurso em 43,92s, enquanto Deusser terminou o seu percurso em 44,35s. O britânico Ben Maher foi terceiro classificado com Explosion W, tendo penalizado 4 pontos no desempate em 43,94s.

Luciana Diniz que entrou com Fit for Fun nesta prova, penalizou quatro pontos na primeira mão, ficando afastada da segunda mão (22ª).

RESULTS

1,000,000 Grand Prix of Aachen CSIO5*

Place / Horse / Rider / Country / R1 Faults / R2 Faults / JO Faults / Total | Time

1. Gazelle / Kent Farrington / USA / 0 / 0 / 0 / 0 | 43.98

2. Scuderia 1918 Tobago Z / Daniel Deusser / GER / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 | 44.35

3. Explosion W / Ben Maher / GBR / 0 / 0 / 4 / 4 | 43.94

4. DSP Alice / Simone Blum / GER / 0 / 0 / 4 / 4 | 46.88

5. Babalou 41 / Darragh Kenny / IRL / 0 / 0 / 4 / 4 | 48.04

6. Quel Homme de Hus / Jérôme Guery / BEL / 0 / 0 / 4 / 4 | 55.64

7. HH Azur / McLain Ward / USA / 0 / 0 / 8 / 8 | 43.32

8. Bud Spencer / Sven Schlüsselburg / GER / 2 / 0 / 2 | 78.90

9. Darry Lou / Beezie Madden / USA / 4 / 0 / 4 | 68.21

10. Albfuehren´s Bianca / Steve Guerdat / SUI / 4 / 0 / 4 | 68.88

11. Catch Me Not S / Peder Fredricson / SWE / 4 / 4 / 8 | 69.07

12. Clooney 51 / Martin Fuchs / SUI / 0 / 8 / 8 | 69.92

Results – GP AQUI