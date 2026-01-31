CSIO4*Sharjah: Rodrigo Giesteira Almeida confirma excelente forma com vitória e pódio

O Sharjah Equestrian & Racing Club acolhe esta semana o CSIO4* de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, cujo ponto alto será a Taça das Nações (1,55 m) agendada para domingo e apresentada pela Longines. Portugal está representado neste prestigiado evento por Rodrigo Giesteira Almeida e Molly Hughes Bravo.

A competição teve início na quinta-feira, 29 de janeiro, com as provas destinadas a cavalos novos. No entanto, foi na segunda jornada, sexta-feira, que Rodrigo Giesteira Almeida esteve em grande destaque ao vencer a prova em duas fases, montando o garanhão Solidat, de 14 anos. A prova contou com 54 conjuntos à partida, dos quais apenas seis concluíram sem faltas, evidenciando o elevado grau de exigência do percurso. Onze conjuntos optaram por desistir ou foram eliminados.

Destaque também para a prestação de Molly Hughes Bravo que alcançou um sétimo lugar com HH Ice Flo na segunda prova da jornada disputada ao cronómero a 1,45m que foi ganha pelo belga Constant van Paesschen com Diaz du Thot.

Rodrigo assegurou a vitória com uma atuação sólida e eficaz, superando Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi (EAU), segundo classificado com Argentina de Kreisker Z, enquanto Hazza Hamad Aldhaheri (EAU) completou o pódio com Eloy.

Já na jornada de sábado, Rodrigo voltou a demonstrar consistência ao alcançar um excelente terceiro lugar na caça a 1,45 m, desta vez montando Comme le Coeur. O cavaleiro português realizou um percurso sem faltas, terminando com o tempo de 65,37 segundos, num lote altamente competitivo.

A vitória coube novamente a Humaid Abdulla Khalifa Al Muhairi (EAU), que, com Argentina de Kreisker Z, registou o melhor tempo da prova (62,61 s, sem penalizações). A segunda posição foi ocupada pelo sírio Mohamad Mogheeth Alshehab, com Jaguar MS, também sem faltas, em 65,34 s.

Comparativamente, o resultado de Rodrigo destaca-se não só pela regularidade técnica — segundo percurso consecutivo sem penalizações — como também pela margem mínima para o segundo classificado, ficando a apenas 0,03 segundos deste, o que sublinha o elevado nível competitivo do trio do pódio e a eficácia do conjunto português face a cavaleiros com forte presença no circuito internacional.

Com uma vitória e um pódio nas primeiras jornadas, Rodrigo Giesteira Almeida afirma-se como um dos cavaleiros em maior evidência neste CSIO4* de Sharjah, reforçando as expectativas para as provas principais do fim de semana.

