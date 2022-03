CSIO4* Wellington: McLain Ward conquista o Grande Prémio

O olímpico americano McLain Ward venceu este domingo o Grande Prémio da oitava semana do Winter Equestrian Festival.

Montando HH Azur McLain Ward registou no desempate o tempo imbatível de 35,22s relegando para o segundo lugar a cavaleira grega Ioli Mytilineou com Levis de Muze que também terminou o desempate sem faltas em 36,84s. O britânico Ben Maher com Faltic HB foi terceiro classificado com quatro pontos no desempate (36,30s) enquanto a sua compatriota Amanda Derbyshire com Cornwall BH foi quarta classificada depois de derrubar um obstáculo no desempate em 36,75s.

Dos 48 conjuntos que alinharam neste Grande Prémio com obstáculos a 1,60m, apenas oito terminaram o percurso inicial sem faltas e disputaram o desempate.

