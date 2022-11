CSIO3* Vilamoura: França conquista a Taça das Nações – Portugal em 7º lugar

O Villamoura Champions Tour terminou neste domingo com o triunfo da formação francesa na Taça das Nações. Portugal ficou a meio da tabela, em 7º lugar.

A formação francesa composta por Juliette Faligot com Arqana de Riverland (x Cornet Obolensky) e Margaux Rocuet com Djibouti de Kerizac (x Quaprice Bois Margot) ambas com zero pontos nas duas mãos e Maelle Martin com Bise des Bardellieres (x Lamm de Fetan) com 8 pontos, venceram a segunda Taça das Nações de Vilamoura.

Os Estados Unidos com 12 pontos, foi segundo classificado e a Irlanda com 18 foi medalha de bronze.

Com 14 equipas alinharem na Taça das Nações, a formação portuguesa composta por Duarte Seabra (Hhs Washington) (0/12), Adir Dias de Abreu (Dartanion) (8/8), Rodrigo Giesteira Almeida (Imposant van de Renger) (4/4) e António Matos Almeida (Iniesta P) (9/0) terminou em 7º lugar com o total de 24 pontos.

