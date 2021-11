CSIO3* Vilamoura: Atletas convocados para representar Portugal 16 Novembro, 2021 18:27

A Federação Equestre Portuguesa divulgou hoje, a lista de convocados para representar Portugal no CSIO3*de Vilamoura, competição que vai decorrer entre 17 e 21 de Novembro.

Eis a lista de convocados:

– António Matos de Almeida

– Duarte Romão

– Duarte Seabra

– Francisco Rocha

– Mário Prieto

Para completar esta equipa teremos os seguintes técnicos:

Chefe de Equipa: Francisco Louro

Treinador/Selecionador: Antonis Petris

Veterinário: Miguel Bahia

A defender o título do CSIO3* de Portugal, conquistado há um ano no Algarve, vai estar a Alemanha de David Will, que terá como grandes rivais, entre outros, a seleções de França de Kevin Staut (medalha de ouro por equipas nos Jogos Olímpicos Rio2016 e número 11 no ‘ranking’ FEI), da Bélgica de Gregory Wathelet e dos Estados Unidos, representada por cinco cavaleiras, num evento que deixa o Engº António Moura, CEO do Vilamoura Equestrian Center, orgulhoso pelo voto de confiança da Federação Equestre Portuguesa.

A Taça das Nações, regida pela Federação Equestre Internacional (FEI), terá lugar no próximo domingo e será disputada por 17 países, desde as maiores potências europeias da modalidade, Brasil, Estados Unidos e, entre muitos outros, alguns países da América do Sul. Nos dias anteriores há provas individuais, um Grande Prémio, para os cavaleiros terem contacto com a pista e ganharem rodagem.