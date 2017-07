CSIO3* Roeser: Bélgica ganha a Taça das Nações em Luxemburgo 2 Julho, 2017 15:37

A equipa belga composta por Nicola Philippaerts, Catherinbe Van Roosbroeck, Dominique Hendrickx y Wilm Vermeir conquistou com facilidade a penúltima etapa da Taça das Nações Furusiyya FEI (Divisão 2) do CSIO3* de Roeser, Luxemburgo, com 6 pontos deixando o segundo lugar para a equipa da casa Luxemburgo, que penalizou 9 pontos. Os Emirados Árabes Unidos ocuparam o 3º lugar do pódio com 10 pontos.

A Bélgica segue liderando a classificação geral com 380 pontos, tendo assegurado a sua presença na final em Barcelona. Os britânicos ocupam o segundo lugar com 255 pontos seguidos do Luxemburgo com 180 pontos. Portugal ocupa o 7º lugar com 145 pontos.

A última etapa da Taça das Nações FEI 2018 Divisão 2 vai decorrer de 30 de Agosto a 4 de Setembro em Gijon, Espanha.

Resultados AQUI

Classificação Geral