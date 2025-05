CSIO3* Peelbergen: Portugal termina em 10.º lugar na Taça das Nações

Após a vitória na etapa inaugural da Longines EEF Series – Região Oeste, em Lier, a equipa portuguesa teve uma jornada difícil na Taça das Nações realizada esta sexta-feira em Peelbergen, nos Países Baixos. Com um total de 52 pontos, Portugal terminou em 10.º lugar entre as nações participantes.

Sob a liderança do Chefe de Equipa António Frutuoso de Almeida, a formação lusa contou com:

Rodrigo Giesteira Almeida com Statis Conti, que somou 11 penalizações na primeira ronda (8 por obstáculos e 3 por tempo) e 4 na segunda;

Ricardo Benzinho Karle da Costa com Kirocco, com 13 penalizações na primeira volta (incluindo 1 ponto por tempo excedido) e uma ronda limpa na segunda;

Rafael Dinis Rocha com Lezo, com 16 pontos na primeira ronda e 12 na segunda;

Mário Wilson Fernandes com Cool Grey, cujos resultados (21 e 7 pontos) não contaram para a classificação final, já que foram descartados como os piores de cada ronda.

A equipa totalizou 40 pontos na primeira ronda e 12 na segunda, num total acumulado de 52 pontos, com um tempo médio bastante competitivo (223.99s e 223.55s nas duas rondas).

A vitória ficou com a equipa da casa, os Países Baixos, com apenas 8 pontos. Seguiram-se a Bélgica (12 pts) e o Reino Unido (16 pts), que completaram o pódio.

Apesar do revés, esta participação serve como experiência valiosa para Portugal, que continuará a trabalhar com foco nas próximas etapas do circuito internacional. A Taça das Nações permanece como uma referência de excelência no salto de obstáculos, especialmente em anos decisivos de qualificação para os Jogos Olímpicos e Campeonatos do Mundo.

