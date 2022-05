CSIO3* Mannheim: André Thieme e «Chakaria» vencem Grande Prémio

Terminou esta terça-feira, o CSIO3* de Mannheim com a disputa do Grande Prémio que foi ganho pelo campeão da Europa em título, o alemão André Thieme e a fabulosa égua DSP Chakaria. Thieme relegou para o segundo e terceiro lugares, o alemão Jörne Sprehe e a austríaca Julia Houtzager-Kayser, após um desempate disputado por cinco conjuntos.

Quarenta e oito conjuntos alinharam no Grande Prémio desenhado pela chefe de pista alemã, Christa Jung composto por 16 esforços. Apenas cinco conjuntos conseguiram um percurso inicial a 1,60m, sem faltas.

André Thieme conseguiu um desempate espectacular com Chakaria, com voltas apertadas terminou em 37,44s, menos de um segundo de Jörne Sprehe que foi segundo classificado com a égua Hot Easy (39,17s). Julia Houtzager-Kayser com High Five completou o pódio, sem faltas em 40,20s.

Interessante registar que ocuparam o pódio deste GP, três éguas, Chakaria (Brand, Chap 47 x Askari 173), Hot Easy (Andiamo x Otangelo) e High Five (Toulon x Burggraaf NV) …

