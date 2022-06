CSIO3* Madrid: Portugal na semi final em Deauville

A formação portuguesa composta por, Antonio Matos Almeida (Calypso de Kamelia), Mário Prieto (Othello Z), Adir Diaz de Abreu (Tashmir Z), e Duarte Seabra (Dourados) com um total de 13 pontos, alcançou neste sábado, o 5º lugar na Taça das Nações do CSIO3* de Madrid, conseguindo o apuramento para a semi final em Deauville, França.

Destaque para a prestação de Duarte Seabra com Dourados ao terminar as duas mãos da Taça com zero pontos. Venceu a Taça das Nações, a Espanha, seguida da Bélgica e da Irlanda.

Boas prestações de António Matos de Almeida, com Canada Z, ao vencer também este sábado o troféu Marca, do CSIO Madrid. Na sexta-feira este cavaleiro venceu o troféu Clipmyhorse.tv, tendo terminado a prova sem penalizações e com o tempo de 58,11 segundos.

A “rookie” portuguesa, Mandy Mendes Costa, com Gray D Albion DB, foi terceira classificada, sem penalizações e com o tempo de 60,55 segundos, atrás do espanhol Jesus Torres Garcia (Grupo Prom Numerus), segundo classificado.

O quarto lugar foi ocupado por Mário Prieto montando Tintin, igualmente sem penalizações e com mais 1,32s do que o compatriota vencedor, enquanto o olímpico Francisco Caldeira com Flor do Paço, foi sétimo, com mais 3,18 segundos.

No troféu Marquês de Vargas, Duarte Seabra, com Moulin Rogue van Paemel, foi sexto classificado, enquanto Mandy Mendes da Costa foi 11.ª à frente de Adir Diaz de Abreu com Chapass d’Emeraude, que foi 12.º.

Resultados completos AQUI