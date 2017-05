CSIO3* Lisboa: Portugal soma e segue em forma para a Taça das Nações 26 Maio, 2017 20:29

Os cavaleiros nacionais não dão tréguas; hoje na segunda jornada do CSIO de Lisboa, venceram mais duas provas totalizando quatro primeiros lugares nas cinco provas que já decorreram no Hipódromo do Campo Grande.

Ontem foi Duarte Seabra e Luís Sabino Gonçalves que venceram as provas inaugurais do CSIO, e hoje a grande vencedora foi Marina Frutuoso de Melo montando Cantano que terminou a prova pequena disputada em duas fases (1,40m) sem faltas em 24,00s.

Já na prova grande com desempate (1,45m), patrocinada pelo Horto do Campo Grande, foi o cavaleiro português, sediado na Holanda, Rodrigo Giesteira de Almeida que triunfou, na sela de Elud, um KWPN de oito anos. A prova contou com 47 participantes, e 13 foram ao desempate onde Rodrigo Giesteira de Almeida se destacou da concorrência com um tempo de 37,71s, seguido do seu compatriota Mário Wilson Fernandes com um tempo de 38,77s e a fechar o pódio foi a cavaleira francesa Alexandra Paillot montando Lumina com 39,00s.

O evento de entrada livre decorre até domingo e hoje, a partir das 18h realiza-se a TAÇA DAS NAÇÕES, prova de equipas que contará para a Liga Nations Cup e será disputada por 9 equipas.

Os vencedores das duas primeiras provas de ontem, Duarte Seabra e Luís Sabino Gonçalves, integram hoje a equipa que representará Portugal na Taça das Nações contando ainda com António Matos Almeida e Mário Wilson Fernandes. As outras equipas a disputar a Taça das Nações são: Bélgica, França, Coreia, Itália, Espanha, Inglaterra, Luxemburgo, e Irlanda.

De relembrar que a última prova do evento acontece domingo com o Grande Prémio Audi (dia 28 às 15h00), e é qualificativo para o Campeonato da Europa 2017 e para o Jogos Equestres Mundiais de 2018.

Resultados completos AQUI