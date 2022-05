CSIO3* Lisboa: Equipa espanhola para a Taça das Nações

O CSIO3* de Lisboa que comemora este ano o seu centenário, vai decorrer de 26 a 29 de Maio na Sociedade Hípica Portuguesa e será o primeiro da Longines EEF Séries que substituiu a Divisão 2 da Taça das Nações da FEI.

A equipa espanhola será representada por, Mariano Bastida (Belano vd Wijnhoeve Z), Ivan Serrano (Rain Man), Armando Trapote Mariscal (Tornado VS), Kevin Gonzalez Zarate (Conthargos Rouge).

A LONGINES EEF SERIES

A Longines EEF Series é uma série de concursos de saltos de obstáculos com Taça das Nações criada pela Federação Equestre Europeia (EEF) que substituiu a Divisão 2 da Taça das Nações Europeia da FEI.

Lançada em 2020, mas depois adiada para 2021 devido à pandemia da Covid-19, voltou a ser realizada com um calendário reduzido no ano transacto devido às restrições em vigor para a contenção da pandemia. Esta série visa apoiar as nações europeias no desenvolvimento dos seus cavalos e cavaleiros em competições de alto nível. Promove a participação de jovens talentos, exigindo que pelo menos um membro da equipa tenha menos de 25 anos de idade.

A Longines EEF está subdividida em quatro áreas regionais europeias – norte-sul – centro e oeste – incluindo as 42 Federações Nacionais que fazem parte do Grupo EEF da FEI.

Região Sul (ALB, BIH, BUL, CYP, GRE, ITA, MKD, MLT, ROU, SMR, SRB, TUR, UKR)

Região Central (AUT, CRO, CZE, GER, HUN, LIE, SLO, SUI, SVK)

Região Norte (DEN, EST, FIN, ISL, ISR, LAT, LTU, NOR, POL, SWE)

Região Oeste (AND, BEL, ESP, FRA, GBR, IRL, LUX, MON, NED, POR)

A série Longines EEF envolve duas eliminatórias no CSIO3* para cada região, permitindo que as cinco melhores equipas se classifiquem para as duas semifinais a realizar este ano em Deauville e Budapeste. Assim como em 2021, a final será realizada em Setembro no CSIO4* de Varsóvia e a equipa vencedora será promovido à Divisão 1 da Taça das Nações de Saltos de Obstáculos Longines FEI de 2023. A Série 2021 foi vencida pela Itália.

Como é que funciona?

A Longines EEF é uma competição com prova da Taça das Nações realizada em duas mãos idênticas, tabela A ao cronómetro. As equipas de 4 cavaleiros competem em ambas as mãos, juntando as pontuações dos 3 melhores cavaleiros de cada mão. As equipas avançam das eliminatórias regionais para a semifinal, e as 10 melhores equipas ficarão qualificadas para as finais.

As regras completas para as competições da Taça das Nações podem ser descarregadas AQUI.

Na final, para além de se tornarem campeões da série Longines EEF, estará igualmente em disputa um lugar promocional para a primeira divisão (Divisão 1) da Taça das Nações de Saltos de Obstáculos da Longines FEI!

Calendário 2022

06-10 Maio Longines EEF Series Qualificativa em Mannheim (GER) – Region Central

19-22 Maio Longines EEF Series Qualificativa em Bratislava (SVK) Region Central

19-22 Maio Longines EEF Series Qualificativa em Aalborg (DEN) Region North

26-29 Maio Longines EEF Series Qualificativa em Lisboa (POR) Region West

02-05 Junho Longines EEF Series Qualificativa em Madrid (ESP) Region West

02-05 Junho Longines EEF Series Qualificativa em Athens (GRE) Region South

09-12 Junho Longines EEF Series Qualificativa em Drammen (NOR) Region North

16-19 Junho Longines EEF Series Qualificativa em Gorla (ITA) Region South

23-26 Junho Longines EEF Series Semi-Final em Deauville (Frau) North-West

30-03 July Longines EEF Series Semi-Final em Budapest (HUN) South-Central

08-11 Setembro Longines EEF Series Final em Warsaw (POL)