CSIO3* Lisboa: Cavaleiros portugueses brilham na jornada inaugural

O Concurso de Saltos internacional Oficial de Lisboa, de entrada livre, que decorre até domingo na Sociedade Hípica Portuguesa, começou da melhor forma para os cavaleiros portugueses.

Na prova inaugural, com obstáculos a 1,40m, patrocinada pela Arnaud, Duarte Seabra com a sua montada Axelle M Z venceu a prova sem faltas num tempo que se revelou imbatível de 56,01 segundos. Em segundo ficou a inglesa Jemma Kirk com Tchoupi Pironniere (0/ 56.10s) seguida da amazona portuguesa Francisca Vaz Guedes com LB Caillou (0/ 57.29s).

Na segunda prova do dia, de 1.45m que contou com o apoio da Vista Alegre, foi a vez do cavaleiro Luís Sabino Gonçalves subir ao primeiro lugar do pódio com a sua montada Teck de Riverland. Em segundo ficou o cavaleiro Espanhol Diego Perez Bilbao, e em terceiro o cavaleiro irlandês Michael Pender.

Ambos os vencedores das duas primeiras provas, estão selecionados para a equipa que representará a equipa das quinas na Taça das Nações que se realiza amanhã a partir das 18h.

Este é o mais antigo concurso no mundo realizado no mesmo local e conta com a presença de 85 cavaleiros de 17 nacionalidades. O CSIO de Lisboa que é uma referência no calendário equestre internacional e no calendário turístico da capital portuguesa, tem como Chefe de Pista o Internacional português Bernardo Costa Cabral, um dos técnicos mais credenciados no mundo, tendo já feito parte de duas Olimpíadas, etapas da Taça do Mundo, bem como Campeonatos da Europa.

