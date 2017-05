CSIO3* Lisboa: Bélgica vence a Taça das Nações – Portugal em quarto lugar 27 Maio, 2017 11:34

A Bélgica foi a grande vencedora da Taça das Nações que conta para a Liga Nations Cup do Concurso de Saltos Internacional (CSIO) de Lisboa, no hipódromo do Campo Grande, com a seleção anfitriã a terminar em quarto lugar.

A prova, que qualifica para o Campeonato da Europa 2017, Jogos Equestres Mundiais 2018, contou com a participação de 9 países, com a Bélgica a terminar destacada na liderança.

Na primeira mão, dos quatro cavaleiros da Bélgica três fizeram percursos limpos e apenas um penalizou quatro pontos, que a equipa descartou. Na segunda mão, entraram apenas três cavaleiros, dos quais dois fizeram percursos limpos, e não sendo necessária a participação do quarto conjunto.

A Bélgica ganhou assim com 4 pontos, à frente da Espanha, com 21, da França com 24 e Portugal e Irlanda com 25 pontos, que repartiram o quarto lugar.

Por Portugal competiram António Matos Almeida (Epicor da Gandarinha), Duarte Seabra (Fernhill Curra Quinn), Luís Sabino Gonçalves (Acheo Di San Patrignano) e Mário Wilson Fernandes (Stroudwood Eldarado).

O 97.º CSIO de Lisboa prossegue sábado e no domingo pelas 15h00, terá lugar o Grande Prémio Audi, que vai distribuir em prize money €40 mil.

Resultados – Taça das Nações AQUI