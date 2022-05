CSIO3* Lisboa – 79 Atletas e 152 Cavalos inscritos

A Longines EEF Series (LES) 2022, após Mannheim, Aalborg e Bratislava muda-se agora para Lisboa. A quarta etapa da série organizada pela Federação Equestre Europeia (EEF) terá como anfitrião o CSIO3* Lisboa, que celebra este ano o seu centenário, o mais antigo da História do Hipismo Mundial.

Serão 12 equipas a competir na Longines EEF Series Lisboa 2022, representando Bélgica, Brasil, França, Grã-Bretanha, Irlanda, Holanda, Luxemburgo, Espanha, Estados Unidos, China, Itália – vencedora da Longines EEF Series 2021 – e, naturalmente, a equipa da casa, Portugal.

A partir desta quinta-feira (26) e até domingo, a Sociedade Hípica Portuguesa recebe a elite dos cavaleiros nacionais e internacionais, em mais uma edição do CSIO3* de Lisboa.

Integrado no calendário da Federação Equestre Internacional (FEI), este ano o CSIO realiza 3 provas que contam para o ranking mundial FEI Longines incluindo o Grande Prémio prova qualificativa para os Campeonatos da Europa 2022 na Dinamarca pelo que este espectáculo de alto nível desportivo é considerado uma referência no calendário equestre internacional.

O reconhecido chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral (Level 4), será responsável pelos percursos coadjuvado por José Santos e o brasileiro Leandro Balen.

As provas mais importantes do programa realizam-se na sexta-feira (27) com a disputa da primeira mão da Taça das Nações que está prevista para as 18h00, enquanto a segunda mão realiza-se à noite 21h30 com luz artificial. Portugal estará representado por uma equipa composta por: Mandy Mendes Costa, Adir Dias de Abreu, António Matos Almeida, Duarte Seabra e Mário Prieto.

O Grande Prémio, qualificativo para o Campeonato da Europa de Herning (Dinamarca), disputa-se no domingo (02/06), a partir das 15h00.

A inspecção veterinária terá lugar na quarta-feira, dia 25 entre as 16h00 e as 18h00, bem como a reunião de chefes de equipa, às 19h00.

Em 2019 a Taça das Nações do CSIO de Lisboa, foi ganha por Portugal com uma equipa composta por Rodrigo Giesteira Almeida / GC Chopin’s Bushi (0/0), Duarte Seabra / Fernhill Curra Quinn (0/0), Luís Sabino Gonçalves / Unesco Du Rouet (0/4) e António Matos Almeida / Volver de la Vigne (0/0). Rodrigo Giesteira Almeida foi o brilhante vencedor do Grande Prémio (1,60m) com GC Chopin’s Bushi.

Entrada Livre!

