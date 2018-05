CSIO3* Linz: Selecção Nacional de Seniores na Áustria

A Selecção Nacional de Seniores (obstáculos) já está em Linz na Áustria, para participar no CSIO3* NC que vai decorrer de 3 a 6 de Maio.

Este CSIO3* tem uma dotação global de €142.900 em prémios pecuniários, dos quais €35 mil estão reservados para o Grande Prémio Linz (1,60m) que se disputa neste domingo. Prova qualificativa para os JEM em Tryon e Campeonato da Europa em Roterdão 2019.

Este Evento será o primeiro de 2018 onde participará a Equipa Portuguesa, composta pelos seguintes cavaleiros:

ANTÓNIO MATOS ALMEIDA com Nikel de Presle e Irene van de Kwachthoeve

MÁRIO WILSON FERNANDES com Joly Coeur van Het Kriekenhoff, Tidelio des Nauves e Valeo des Aulnes

JOÃO PEDRO GOMES com Fonka

LUÍS SABINO GONÇALVES com Acheo Di San Patrignano, Dominka van de Lucashoeve, Unesco du Rouet

MARTIM PORTELA DE MORAIS com Inco van Den Bisschop

DUARTE SEABRA com Fernhill Curra Quinn e Twix V Overiz Z

Estão inscritos 80 atletas, 162 cavalos de 17 países e os percursos estarão a cargo do chefe de pista austriaco Franz Madl.

O Equisport Online, deseja «sorte» aos 6 cavaleiros nacionais, selecionados para este CSIO.

Lista de participantes AQUI

Resultados AQUI