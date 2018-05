CSIO3* Linz: António Matos Almeida soma e segue com novo triunfo 4 Maio, 2018 22:28

Na segunda jornada do CSIO3* de Linz, Áustria, António Matos Almeida assinou o seu segundo triunfo com Irene van de Kwachthoeve, ao vencer a prova disputada em Duas Fases (1,45m) do Silver Tour, que contou com a participação de 48 conjuntos. Zuzana Zelinkova da Républica Checa foi segunda classificada com Larima e Bronislav Chudyba da Eslováquia ocupou o terceiro lugar com Pokerface 33.

CSIO4* Linz – Bélgica ganha Taça das Nações; Portugal em nono lugar

A Bélgica foi esta sexta-feira, a vencedora da Taça das Nações do CSIO4* de Linz, com a selecção nacional a terminar em nono lugar.

Esta prova, que qualifica para os Jogos Equestres Mundiais e para o próximo Campeonato da Europa 2019, contou com a participação de 13 países, com a Bélgica a penalizar 4 pontos no total das duas mãos.

Na primeira mão, dos quatro cavaleiros da Bélgica dois fizeram percursos limpos, um fez 4 pontos e outro fez 9 pontos que a equipa descartou. Na segunda mão feita apenas com três cavaleiros e sem descarte, os belgas fizeram percursos perfeitos.

A Bélgica ganhou assim com 4 pontos, à frente da Dinamarca, com 17 pontos, e da Grã Bretanha e Itália, que repartiram o terceiro lugar com 18 pontos

Em quinto lugar, Alemanha com 26 pontos, Áustria ficou em sexto lugar, com 27 pontos, o Brasil em sétimo com 35 pontos e o Japão em oitavo com 36 pontos. Portugal foi nono com 24 pontos, ficando afastado da segunda e decisiva mão.

Por Portugal competiram António Matos Almeida (Nikel de Presle), Duarte Seabra (Ferhill Curra Quinn), Luís Sabino Gonçalves (Unesco du Rouet) e Mário Wilson Fernandes (Joly Coeur van Het Kriekenhof). Duarte Seabra com 4 pontos e António Matos Almeida com 8, foram os melhores na primeira mão.

Resultados completos AQUI